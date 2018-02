СМИ: ЦБ изучает вопрос лишения владельцев прав на доменное имя ICO-фишеров

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Банк России изучает возможность разделегирования (лишения владельцев прав на доменное имя) ICO-фишеров, но активная работа в этом направлении начнется только после определения законодательного статуса ICO, сообщил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин в интервью газете "Коммерсант".

ICO-фишер – это вид мошенничества, подразумеющий взлом сайтов в момент первичного предложения для инвесторов (ICO). Получив доступ к сайту, хаккеры подменяют адрес кошелька для приема платы за токены.

"ФинЦЕРТ изучает этот вопрос. Но активные действия в этом направлении возможны будут после того, как будет законодательно установлен статус ICO", - сказал он, отвечая на вопрос о разделегировании ICO-фишеров. Всего же в 2017 году ЦБ разделегировал 740 фишинговых сайтов. "Банк России снял с делегирования около 740 фишинговых ресурсов и 100 ресурсов, с помощью которых распространялось вредоносное программное обеспечение. Как правило, подделываются сайты банков и страховых компаний", - отметил он.

Так, по словам Скобелкина, к началу февраля регулятор снял с делегирования шесть сайтов, которые под предлогом продажи билетов на ЧМ-2018 занимались фишингом. "Банк России как мегарегулятор не может оставаться в стороне, важно оградить пользователей платежных инструментов от подобных рисков", - подчеркнул зампред ЦБ.

Для противодействия мошенническим ресурсам, которые зарегистрированы в иностранных доменных зонах, Банк России стал участником международной организации команд реагирования на инциденты Forum for Incident Response and Security Teams (FIRST), рассказал Скобелкин. Такое сотрудничество позволяет выявлять опасные сайты, принадлежащие иностранным доменам, однако разделигировать их ЦБ не может. По словам зампреда ЦБ, в настоящее время в правительстве находится законопроект, который готовится к внесению в Госдуму и который даст Банку России полномочия включать такие домены в реестр Роскомнадзора, после чего они будут "обезврежены".