Азиатские инвесторы выкупили 56% выпуска рублевых евробондов "Русгидро"

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Азиатские инвесторы выкупили 56% выпуска номинированных в рублях еврооблигаций "Русгидро", рассказал РИА Новости Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитал", который выступил соорганизатором размещения.

"Русгидро" разместило трехлетние еврооблигации объемом 20 миллиардов рублей с доходностью в размере 7,4%. Эмитент первоначально ориентировал инвесторов на доходность в диапазоне 7,65-7,8%, но в ходе сбора заявок снизил ориентир до финального 7,4-7,45%.

В ходе размещения книга заявок была переподписана более чем в четыре раза, ее объем на пике составил 90 миллиардов рублей, сообщил Соловьев.

"На азиатских инвесторов пришлось 56% выпуска, на российских - 28%, инвесторы из Европы выкупили 5% выпуска, из Великобритании - 11%. Фонды выкупили 64% размещения, 36% пришлось на банки и частные банки", - сказал он.

Организаторами выступают Газпромбанк, J.P. Morgan, "Сбербанк КИБ" и "ВТБ Капитал". Цель размещения — привлечение финансирования на текущую деятельность и рефинансирование задолженности.