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РФПИ достиг договоренности с "Яндексом" об инвестициях в СП с Uber


Компании / Финансы

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) достиг договоренности с "Яндексом" YNDX о вхождении совместно с партнерами в объединенную компанию "Яндекс.Такси" и Uber, сообщил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Да, мы будем. То есть финансовые инвесторы будут входить следующим этапом, мы войдем в эту сделку. Мы достигли всех договоренностей с "Яндексом" на эту тему. Мы будем инвестором в "Яндекс.Такси", в объединенной компании, обязательно", - сказал он в кулуарах съезда РСПП, проходящего в рамках Недели российского бизнеса.

При этом он не стал уточнять, какую долю может получить РФПИ. "Я могу сказать, что инвестиции - десятки миллионов долларов, проценты мы не можем раскрывать", - отметил глава фонда.

"Яндекс" и Uber летом прошлого года договорились объединить в одну компанию свои онлайн-сервисы заказа такси в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. После закрытия сделки 59,3% компании будут принадлежать "Яндексу", 36,6% - Uber, а 4,1% - сотрудникам. Uber и "Яндекс" пообещали инвестировать в новую компанию 225 миллионов долларов и 100 миллионов долларов соответственно, оценивая ее в 3,725 миллиарда долларов.

Дмитриев в конце января говорил, что РФПИ с партнерами, включая Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ), планируют инвестировать в это СП десятки миллионов долларов и надеются на закрытие сделки в ближайшее время.

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