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В пятницу выходит из печати "Вестник Банка России" № 11–12 (1965–1966)


Компании / Финансы

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. В пятницу выходит из печати "Вестник Банка России" № 11–12 /1965–1966/.

В "Вестнике..." опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

- указание № 4621-У от 27.11.2017 "О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, а также другой информации в Центральный банк Российской Федерации" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 49419 от 25.12.2017, вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/.

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