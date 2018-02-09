МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. В пятницу выходит из печати "Вестник Банка России" № 11–12 /1965–1966/.

В "Вестнике..." опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

- указание № 4621-У от 27.11.2017 "О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, а также другой информации в Центральный банк Российской Федерации" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 49419 от 25.12.2017, вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/.