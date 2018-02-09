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Франция и Германия призывают обсудить регулирование криптовалют на саммите G20


Компании / Финансы

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Министры финансов и главы центробанков Франции и Германии призывают внести обсуждение регулирования криптовалют в повестку ближайшего саммита "Большой двадцатки" (G20), сообщает агентство Рейтер со ссылкой на письмо представителей стран.

"Мы полагаем, что токены и стоящие за ними новые технологии несут в себе новые возможности", - цитирует агентство письмо, подписанное министром экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэром, министром финансов ФРГ Петером Альтмайером, а также главами Банка Франции Франсуа Вильруа де Гало и Центрального банка Германии (Bundesbank) Йенсом Вайдманном.

При этом в своем письме они отмечают, что криптовалюты могут представлять существенные риски для инвесторов, а также могут быть объектами финансовых преступлений при отсутствии надлежащих мер, передает агентство. "В долгосрочной перспективе могут также возникнуть потенциальные риски в сфере финансовой стабильности", - добавляют представители стран.

В январе Ле Мэр сообщал о том, что Франция и Германия представят совместные предложения по регулированию криптовалюты биткоин на предстоящем саммите G20 в Аргентине, который состоится в марте. Как сообщал министр, страны проведут совместный анализ рисков, связанных с биткоином, и предложат свои меры по его регулированию.

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Криптовалюты

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