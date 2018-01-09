SPO "Детского мира" пройдет в марте, доля размещаемых акций увеличена до 25%

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. SPO "Детского мира" пройдет в марте, доля размещаемых акций увеличена с 6,3% до 25%, сообщил журналистам глава АФК "Система" AFKS Владимир Евтушенков в кулуарах съезда РСПП.

"В марте", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках SPO. На вопрос, будет ли выставлена на продажу прежняя доля в 6,3%, он сказал: "Нет, больше, около 25%".

АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, учрежден РФПИ и China Investment Corporation) в декабре отменили SPO "Детского мира" из-за ареста его акций в обеспечение второго иска "Роснефти" ROSN к "Системе". Стороны рассчитывали продать 6,3% акций "Детского мира" новым инвесторам, выручив 4,185 миллиарда рублей. В том числе АФК собиралась продать примерно 5% акций, в результате чего ее доля в ритейлере сократилась бы до 47,1%. Впоследствии "Роснефть" и АФК "Система" пошли на мировую.

Группа "Детский мир" объединяет сети магазинов "Детский мир" и ELC (Early Learning Centre, Центр раннего развития). Это крупнейший розничный ритейлер детских товаров в России. АФК "Система" владеет 52,1% акций "Детского мира", Российско-китайский инвестиционный фонд— еще 14%. Free float сети составляет 33,9%.