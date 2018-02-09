Чистая прибыль Moody's Corp. в 2017 г выросла в 3,7 раза

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль американской компании Moody's Corporation, владеющей рейтинговым агентством Moody's, по итогам 2017 года увеличилась по сравнению с 2016 годом в 3,7 раза - до 1 миллиарда долларов, говорится в отчетности компании.

Чистая разводненная прибыль в пересчете на акцию составила 5,15 доллара против 1,36 доллара годом ранее. Выручка Moody's увеличилась на 16,6% по сравнению с 2016 годом, до 4,204 миллиарда долларов. Операционная прибыль составила 1,809 миллиарда долларов, что в 2,8 раза выше прошлогоднего показателя.

По итогам четвертого квартала Moody's зафиксировала прибыль в 25,5 миллиона долларов против убытка в 428,6 миллиона долларов за аналогичный период предыдущего года. Разводненная прибыль на акцию составила 0,13 доллара против убытка в 2,25 доллара годом ранее, аналитики прогнозировали прибыль на акцию в 1,45 доллара. Выручка компании выросла на 23,6%, до 1,165 миллиарда долларов. Операционная прибыль составила 462,8 миллиона долларов против убытка в 473,1 миллиона долларов в четвертом квартале 2016 года.

"Moody's достигла рекордной выручки в 2017 году благодаря высоким результатам как подразделения Investors Service, так и Moody's Analytics, а также благодаря покупке Bureau van Dijk (голландского агрегатора новостей, - ред.)", - приводятся в релизе слова генерального директора Moody's Рэймонда Макдэниэла (Raymond McDaniel). "Мы ожидаем, что 2018 год также станет для компании успешным благодаря высокой экономической активности на большинстве рынков", - отметил Макдэниэл.

По итогам 2018 года компания ожидает прибыль на акцию в диапазоне 7,2-7,4 доллара.

Компания Moody's Corporation, являющаяся материнской для рейтингового агентства Moody's, была основана в 1909 году в США. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке.