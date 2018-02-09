АСВ: Выплаты вкладчикам Партнеркапиталбанка начнутся 14 февраля через Россельхозбанк

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Выплаты вкладчикам лишившегося лицензии московского Партнеркапиталбанка начнутся 14 февраля, их осуществит Россельхозбанк, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в пятницу.

ЦБ отозвал лицензию у московского Партнеркапиталбанка 2 февраля. По данным регулятора, бизнес-модель банка была в значительной степени ориентирована на размещение денежных средств в высокорискованные активы, вследствие чего на балансе кредитной организации образовался значительный объем проблемной задолженности. Кроме того, банк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

"АО "Россельхозбанк" стало победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения по вкладам вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации Партнеркапиталбанк. Прием заявлений о выплате возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплата возмещения по вкладам вкладчикам кредитной организации "Партнеркапиталбанк" (АО) начнутся 14 февраля", — говорится в сообщении.

По величине активов, согласно данным ЦБ, Партнеркапиталбанк на 1 января занимал 469-е место в банковской системе РФ.