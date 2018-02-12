ЦБ РФ 13 февраля предложит купонные облигации на 551,64 млрд руб

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. ЦБ РФ 13 февраля предложит купонные облигации Банка России (КОБР) двух выпусков на общую сумму 551,64 миллиарда рублей по номинальной стоимости, следует из материалов регулятора.

Так, будет предложено 400 миллиардов рублей с датой погашения 16 мая и 151,64 миллиарда рублей с погашением 14 марта. Дата расчетов - 14 февраля. Ставка купона установлена в размере ключевой ставки Банка России на каждый день купонного периода.

Облигации ЦБ - это инструмент регулирования банковской ликвидности, который используется для абсорбирования формирующегося значительного и устойчивого избытка, как правило, на сравнительно длительные сроки (от нескольких месяцев до года).

Банк России может проводить аукционы по размещению ОБР для снижения нагрузки на основные операции - еженедельные депозитные аукционы, то есть в том случае, если избыточная ликвидность формируется в значительном объеме и на длительный срок.