ЦБ: Доля нерезидентов в евробондах РФ в IV квартале выросла на 1,3 п.п.

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Доля задолженности перед нерезидентами в общей задолженности по еврооблигациям РФ в четвертом квартале 2017 года выросла на 1,3 процентного пункта по сравнению с третьим кварталом и составила 37,9% на 1 января 2018 года, свидетельствуют данные Банка России.

Вложения нерезидентов в еврооблигации РФ на 1 января 2018 года составили 15,091 миллиарда долларов.

ЦБ ведет публикацию данных о задолженности перед нерезидентами по облигационным займам РФ, размещенным на международном рынке, и доле нерезидентов в структуре владения этими бумагами в целях расширения состава информации для анализа устойчивости экономики страны к внешним рискам, отмечается в сообщении регулятора.

По состоянию на начало 2017 года вложения нерезидентов в еврооблигации РФ составили 11,676 миллиарда долларов (29,9% общей задолженности), на начало апреля — 11,358 миллиарда долларов (29,4%), на начало июля — 12,533 миллиарда долларов (31,7%), на начало октября — 14,562 миллиарда долларов (36,6%).

Наибольшая доля нерезидентов в структуре владения еврооблигациями РФ была зафиксирована 1 июля 2012 года — 76,4% (объем вложений — 29,234 миллиарда долларов), а крупнейший объем инвестиций отмечен на 1 октября 2013 года - 30,78 миллиарда долларов (70,9% общей задолженности).