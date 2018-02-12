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ЦБ РФ: Число жалоб на некредитные финорганизации в 2017 г выросло на 22%


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Количество жалоб в Банк России на некредитные финансовые организации в 2017 году выросло на 22% - до 121,9 тысячи, говорится в сообщении ЦБ.

При этом в четвертом квартале в Центробанк поступило 33,9 тысячи жалоб на некредитные финансовые организации - на 18% больше, чем в третьем квартале. Количество жалоб на банки за квартал выросло также на 18% - до 36,8 тысячи.

Как уточняет регулятор, доля жалоб на страховые организации в прошедшем году составила 37%. Наиболее объемной остается доля жалоб по вопросам ОСАГО. Всего в 2017 году по этим вопросам поступило 77,9 тысячи обращений, что на 16% больше, чем в 2016 году. В основном это связано с появлением жалоб на невозможность заключения договора ОСАГО в электронном виде, отмечает ЦБ.

Во втором квартале 2017 года был отмечен значительный рост жалоб на негосударственные пенсионные фонды. Однако к концу второго квартала число таких жалоб удалось снизить на 68%, отмечает регулятор. По итогам года доля жалоб на субъекты коллективных инвестиций составила 3,3% от общего объема жалоб и обращений в Банк России.

При этом количество жалоб на микрофинансовые организации в 2017 году снизилось на 2% по сравнению с 2016 годом. По итогам года их доля составила 5,2% от общего числа обращений в Банк России.

В то же время количество жалоб на кредитные потребительские кооперативы (КПК) увеличилось в три раза. Это может быть обусловлено надзорными действиями Банка России, направленными на прекращение деятельности ряда недобросовестных КПК и защиту прав пайщиков.

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