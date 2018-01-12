"Индекс Робин Гуда": Средства Мордашова обеспечили бы госрасходы РФ на две недели

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Средства основного владельца "Северстали" CHMF Алексея Мордашова позволили бы финансировать государственные расходы РФ в течение 14 дней, следует из "индекса Робин Гуда", составленного Блумбергом.

Эксперты агентства подсчитали, сколько дней могли бы проработать правительства 49 стран мира, если бы за все расходы государства платил его самый богатый человек. При составлении индекса размер активов миллиардеров на конец декабря 2017 года сравнивался с ежедневными государственными тратами.

Мордашов занял 16 место в "индексе Робин Гуда". Его суммарное состояние на конец прошлого года было оценено Блумбергом в 19,7 миллиарда долларов. Оценка госрасходов России была взята у Международного валютного фонда (МВФ) - 1,399 миллиарда долларов в день. Это примерно соответствует уровню в 30 триллионов рублей в год, то есть консолидированному бюджету РФ, включающему помимо федерального расходы всех регионов страны.

Дольше всех спонсировать свое государство способен самый богатый человек Кипра - Джон Фредриксен - 441 день, согласно индексу. Такой результат достигнут из-за небольшой численности населения страны, невысоких социальных расходов, благоприятной налоговой политики и экономики, основанной на туризме и услугах, отмечает агентство. Состояние Джона Фредриксена оценивается в 10,4 миллиарда долларов.

Основатель Alibaba Джек Ма с богатством в 45,5 миллиарда долларов смог бы поддерживать госрасходы КНР в течение четырех дней.