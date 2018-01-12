FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

"Индекс Робин Гуда": Средства Мордашова обеспечили бы госрасходы РФ на две недели


Компании / Финансы
  • Мордашов назначен председателем Всемирной ассоциации производителей стали

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Средства основного владельца "Северстали" CHMF Алексея Мордашова позволили бы финансировать государственные расходы РФ в течение 14 дней, следует из "индекса Робин Гуда", составленного Блумбергом.

Эксперты агентства подсчитали, сколько дней могли бы проработать правительства 49 стран мира, если бы за все расходы государства платил его самый богатый человек. При составлении индекса размер активов миллиардеров на конец декабря 2017 года сравнивался с ежедневными государственными тратами.

Мордашов занял 16 место в "индексе Робин Гуда". Его суммарное состояние на конец прошлого года было оценено Блумбергом в 19,7 миллиарда долларов. Оценка госрасходов России была взята у Международного валютного фонда (МВФ) - 1,399 миллиарда долларов в день. Это примерно соответствует уровню в 30 триллионов рублей в год, то есть консолидированному бюджету РФ, включающему помимо федерального расходы всех регионов страны.

Дольше всех спонсировать свое государство способен самый богатый человек Кипра - Джон Фредриксен - 441 день, согласно индексу. Такой результат достигнут из-за небольшой численности населения страны, невысоких социальных расходов, благоприятной налоговой политики и экономики, основанной на туризме и услугах, отмечает агентство. Состояние Джона Фредриксена оценивается в 10,4 миллиарда долларов.

Основатель Alibaba Джек Ма с богатством в 45,5 миллиарда долларов смог бы поддерживать госрасходы КНР в течение четырех дней.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ