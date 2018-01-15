Набсовет Сбербанка 13 февраля обсудит международную деятельность

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Наблюдательный совет Сбербанка SBER 13 февраля обсудит международное направление деятельности, следует из материалов кредитной организации.

"Дата проведения заседания наблюдательного совета 13 февраля 2017 года. Повестка... О международном направлении деятельности ПАО "Сбербанк", — говорится в материалах.

Помимо этого, совет обсудит перспективы развития информационных технологий, а также отчет выполнения ключевых показателей эффективности по динамике кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства.

Сбербанк основан в 1841 году, является крупнейшей кредитной организацией в РФ по объему активов. Около 70% населения России пользуются услугами банка. Сеть Сбербанка состоит из более чем 16 тысяч отделений в 83 регионах РФ. Основным акционером банка является Банк России (50% уставного капитала плюс одна голосующая акция). По величине активов, согласно данным РИА Рейтинг, банк на 1 января занимал первое место в банковской системе РФ с активами в 24,625 триллиона рублей.