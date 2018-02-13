ЦБ разместил купонные облигации на весь лимит в 151,64 млрд руб

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Банк России разместил первый из двух выпусков купонных облигаций на 151,641 миллиарда рублей при объеме предложения также в 151,641 миллиарда рублей, следует из материалов регулятора.

Спрос по номиналу составил 157,661 миллиарда рублей. Объем спроса по ценам заявок достиг 159,812 миллиарда рублей, цена отсечения - 100% к номиналу. Средневзвешенная цена составила 100% к номиналу.

Минимальная заявленная цена составила 100% от номинала, максимальная заявленная цена - 100,001% от номинала. Дата расчетов по аукциону - 14 февраля, погашения бумаг - 14 марта.

ЦБ позднее во вторник также предложит облигации на 400 миллиардов рублей с датой погашения 16 мая.

Облигации ЦБ — это инструмент регулирования банковской ликвидности, который используется для абсорбирования формирующегося значительного и устойчивого ее избытка, как правило, на сравнительно длительные сроки (от нескольких месяцев до года).

Банк России также может проводить аукционы по размещению ОБР для снижения нагрузки на основные операции – еженедельные депозитные аукционы - в том случае, если избыточная ликвидность формируется в значительном объеме и на длительный срок.