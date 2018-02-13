ВЭБ создал рабочую группу по объединению "Глобэкса" и Связь-банка

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Внешэкономбанк (ВЭБ) создал рабочую группу по объединению своих "дочек" - банка "Глобэкс" и "Связь-банка", решения пока нет, вопрос рассмотрят в апреле на набсовете, сообщил журналистам глава госкорпорации Сергей Горьков.

"Мы сейчас изучаем, что нам дает объединение и считаем, что объединение наиболее правильное решение в данной ситуации, на данном рынке. Потому что нам дает достаточно неплохую экономию, во-первых, с точки зрения затрат. В принципе, создает хороший банк, объединённый, который, если будет окно, можно будет продавать", - сказал Горьков.

Он отметил, что создана рабочая группа по объединению. "Решения пока формального по объединению нет, но мы внутри себя над этим активно работаем", - добавил он.

"Я думаю, что это в апреле может быть принято, мы вынесем на набсовет в апреле этот вопрос. Сейчас прорабатываем", - сказал Горьков, отвечая на вопрос о том, когда может быть принято окончательное решение.

По данным БИР Аналитик, на 1 января Связь-банк занимал 33 место в банковской системе РФ с активами 293,2 млрд рублей, банк "Глобэкс" - 58 место с активами 133,7 млрд рублей.