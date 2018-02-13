Kaspersky: Хакеры могли распространять ПО для майнинга криптовалют через Telegram

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Сотрудники компании "Лаборатория Касперского" нашли уязвимость в мессенджере Telegram, созданном Павлом Дуровым, которую хакеры использовали для распространения программного обеспечения для майнинга криптовалют, сообщает компания.

Отмечается, что разработчики Telegram уведомлены о проблеме в безопасности мессенджера, в настоящее время уязвимость уже закрыта.

"Исследователи "Лаборатории Касперского" обнаружили случаи эксплуатации уязвимости в клиенте мессенджера Telegram для Windows. По сведениям экспертов, злоумышленники использовали брешь как минимум с марта 2017 года, распространяя через нее вредоносное ПО", - сообщает Kaspersky.

Все случаи использования уязвимости были зафиксированы на территории России.