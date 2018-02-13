FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

ЦБ: Кибербезопасность является важной частью конкурентоспособности банка


Компании / Технологии / Финансы

МАГНИТОГОРСК (Челябинская область), 13 фев - ПРАЙМ. Возможность обеспечения кредитными организациями своей информационной безопасности является важной составляющей их конкурентоспособности, уверен зампред ЦБ РФ Дмитрий Скобелкин.

"Затраты на обеспечение информационной безопасности неизбежны. Они, действительно, зачастую выше, чем на традиционные финансовые услуги. Но это мировой тренд", - сказал он, выступая на Уральском форуме по информационной безопасности финансовой сферы.

"Технические и иные средства потребуют дополнительного финансирования со стороны кредитно-финансовых организаций, но это объективная необходимость для достижения и сохранения конкурентоспособности на финансовом рынке. Потому что объективно, что кредитная организация, у которой системы информационной безопасности находятся на низком уровне, вряд ли привлечет клиентов", - добавил Скобелкин.

В то же время зампред ЦБ отмечает, что организации кредитно-финансовой сферы имеют различные возможности в области обеспечения информбезопасности и считает, что создание единых базовых критериев поможет банкам лучше обеспечить свою безопасность. "Мы должны совместно с ассоциациями, финансовыми рынками устанавливать какие-то метрики, общие базовые требования и критерии. И исходя из них, нормативно закрепленных, каждая организация в силу своих возможностей должна развивать свою информационную составляющую, чтобы их исполнять", - заключил Скобелкин.

Зампред ЦБ ранее во вторник сообщил, что Банк России создаст отдельный департамент по кибербезопасности на базе ФинЦЕРТа. По его словам, ЦБ также планирует сделать обмен информацией с ФинЦЕРТом обязательным для всех банков.

 

Версия для печати

Кибербезопасность

Весь сюжет
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ