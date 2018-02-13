ЦБ: Кибербезопасность является важной частью конкурентоспособности банка

МАГНИТОГОРСК (Челябинская область), 13 фев - ПРАЙМ. Возможность обеспечения кредитными организациями своей информационной безопасности является важной составляющей их конкурентоспособности, уверен зампред ЦБ РФ Дмитрий Скобелкин.

"Затраты на обеспечение информационной безопасности неизбежны. Они, действительно, зачастую выше, чем на традиционные финансовые услуги. Но это мировой тренд", - сказал он, выступая на Уральском форуме по информационной безопасности финансовой сферы.

"Технические и иные средства потребуют дополнительного финансирования со стороны кредитно-финансовых организаций, но это объективная необходимость для достижения и сохранения конкурентоспособности на финансовом рынке. Потому что объективно, что кредитная организация, у которой системы информационной безопасности находятся на низком уровне, вряд ли привлечет клиентов", - добавил Скобелкин.

В то же время зампред ЦБ отмечает, что организации кредитно-финансовой сферы имеют различные возможности в области обеспечения информбезопасности и считает, что создание единых базовых критериев поможет банкам лучше обеспечить свою безопасность. "Мы должны совместно с ассоциациями, финансовыми рынками устанавливать какие-то метрики, общие базовые требования и критерии. И исходя из них, нормативно закрепленных, каждая организация в силу своих возможностей должна развивать свою информационную составляющую, чтобы их исполнять", - заключил Скобелкин.

Зампред ЦБ ранее во вторник сообщил, что Банк России создаст отдельный департамент по кибербезопасности на базе ФинЦЕРТа. По его словам, ЦБ также планирует сделать обмен информацией с ФинЦЕРТом обязательным для всех банков.