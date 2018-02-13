ЦБ: Хищения с платежных карт в РФ в 2017 г сократились на 11%

МАГНИТОГОРСК (Челябинская область), 13 фев - ПРАЙМ. Объем несанкционированных операций с использованием платежных карт в РФ за 2017 год снизился на 11,2% - до 0,96 миллиарда рублей, следует из презентации замначальника главного управления безопасности и защиты информации ЦБ РФ Артема Сычева.

"По данным, официально представляемым кредитными организациями в Банк России, объем несанкционированных операций с использованием платежных карт по итогам за 2017 год составил 0,96 миллиарда рублей, в 2016 году - 1,08 миллиарда рублей", - говорится в материалах, представленных на 10-м Уральском форуме по информационной безопасности в финансовой сфере.

Согласно данным, предоставленным Центром мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России (ФинЦЕРТ), объем хищений со счетов юридических лиц за 2017 год также уменьшился - на 17,4%, до 1,57 миллиарда рублей.

"По кратким итогам ушедшего года мы можем констатировать сокращение хищений. Как говорят наши коллеги из правоохранительных органов, нам ловить скоро будет некого - воровать стали меньше. Для нас это хорошо", - прокомментировал Сычев, выступая на форуме.

Он добавил, что произошло и снижение показателя хищений. "Если говорить о 2016 годе, то показатель хищений составлял 28 копеек на каждую тысячу рублей. На сегодняшний день - 16 копеек", - подчеркнул представитель ЦБ.

"Мы видим, что злоумышленники, тестируя технологии хищения на Российской Федерации, очень быстро уходят с территории Российской Федерации в другие юрисдикции", - заключил Сычев.