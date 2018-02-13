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Прибыль банков РФ в январе сократилась в 1,6 раза


Компании / Финансы / Банки
  • #Инвестиции
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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Прибыль российских банков в январе упала в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 71 миллиард рублей, сообщил Банк России в обзоре о динамике развития банковского сектора.

"За январь прибыль по банковскому сектору составила 71 миллиард рублей (в январе 2017 года - 114 миллиардов рублей)", - говорится в сообщении.

ЦБ: Прибыль банков РФ в 2018 г может принизить ожидаемые 1,5 трлн руб из-за санации >>

При этом количество прибыльных кредитных организаций преобладает: суммарную прибыль в размере 168 миллиардов рублей показали 415 банков, а суммарный убыток в размере 97 миллиардов рублей - 130 банков.

В начале февраля глава регулятора Эльвира Набиуллина сообщила, что прибыль банковского сектора РФ в 2018 году прогнозируется на уровне 1,5 триллиона рублей, но может быть ниже из-за санации трех банков.

Банк России в прошлом году взял на санацию через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) три крупных российских банка. В августе и сентябре ЦБ объявил о санации через ФКБС банка "ФК Открытие" и Бинбанка, в середине декабря - Промсвязьбанка<PSBR>.

В 2017 году прибыль российских банков снизилась на 15% по сравнению с 2016 годом и составила 790 миллиардов рублей.

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