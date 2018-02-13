Минфин на аукционах в среду предложит ОФЗ на 44,3 млрд руб

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Минфин РФ на аукционах 14 февраля предложит облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий на общую сумму 44,3 миллиарда рублей, говорится в сообщении министерства.

На первом аукционе ведомство предложит ОФЗ серии 26221 с погашением в марте 2033 года на 24,3 миллиарда рублей, на втором — ОФЗ серии 26222 с погашением в октябре 2024 года на 20 миллиардов рублей.

Минфин РФ на предыдущих аукционах, состоявшихся 7 февраля, разместил ОФЗ двух серий на 35 миллиардов рублей при совокупном спросе 134,9 миллиарда рублей.