АКРА: Доля государства в банковском секторе РФ возросла до 70%

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Доля государства в банковском секторе России выросла до 70% по итогам 2017 года с 61% на начало 2016 года, сообщил руководитель группы финансовых институтов рейтингового агентства АКРА Кирилл Лукашук на совместной с Московской биржей конференции.

По его словам, в настоящий момент в первой пятерке крупнейших российских банков нет частных кредитных организаций, тогда как в топ-10 их всего три, включая одну иностранную "дочку".

"Мы имеем риски затягивания приватизации санированных институтов - в российском финансовом секторе нет ни одного прецедента полноценной приватизации финансового института. Это пока еще никто в России не сделал, эта задача очень сложная, она будет решаться, вероятно, в санкционном поле и в условиях достаточно слабой экономики. Объективных предпосылок, что это будет быстро, мы не видим", - отметил он.

Он добавил, что также аналитиков агентства с точки зрения конкуренции настораживает "квазивозврат" к отраслевым банкам, приведя в пример, в том числе, Промсвязьбанк PSBR, который станет оборонным банком.

АКРА выделяет такие факторы риска, как неэффективное управление инвестициями со стороны государства, более либеральные надзорные практики, реализацию практик директивного кредитования и развитие политически важных отраслей, сосредоточение "государства в государстве", когда госкомпании ограничены размещением средств в госбанках, а также высокие условные обязательства государства по поддержке финансовой системы.