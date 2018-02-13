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СП: Задолженность по взносам в ПФР в 2017 г достигла 432,7 млрд руб


Пенсионная реформа / Компании / Экономика / Финансы

 

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Общий объем задолженности по взносам в бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) за 2017 год достиг 432,7 миллиарда рублей, из них более 91% приходится на долги, образовавшиеся в предыдущие годы, говорится в материалах Счетной палаты РФ по итогам проверки исполнения бюджета за 2017 год.

"Совокупная задолженность в бюджет ПФР по страховым взносам на выплату страховой и накопительной пенсий, пеням и налоговым санкциям, на 1 января 2018 года составила 432,7 миллиарда рублей, из которой 394,8 миллиарда рублей (91,2%) составляет задолженность, которая была передана налоговым органам из ПФР", - сообщают аудиторы со ссылкой на данные отчета ФНС России.

ФНС осуществляет администрирование обязательных страховых взносов в ПФР с 2017 года, а до этого этим занимался Пенсионный фонд. Текущая задолженность, администрируемая ФНС России, в 2017 году составила, по данным Счетной палаты, 37,8 миллиарда рублей. При этом объем текущей задолженности, администрируемой ПФР за 2016 год, по собственным оценкам фонда, которые приводятся в сообщении контрольного ведомства, выросла на 51,6 миллиарда рублей.

Вице-премьер РФ Ольга Голодец, курирующая социальный блок в правительстве, на прошлой неделе поспорила с главой Минфина Антоном Силуановым о том, насколько целесообразной была передача полномочий по администрированию этих платежей налоговикам. Она заявила, что эта мера стоила бюджету серьезных ресурсов. При этом качественных изменений, по ее словам, в этой сфере не произошло.

Позже Силуанов заявил, что ФНС увеличила перечисления страховых взносов в бюджетную систему РФ за 2017 год на 483 миллиарда рублей, при том что затраты самой службы на обеспечение этих полномочий составили всего 113 миллионов рублей.

 

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