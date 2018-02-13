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АСВ: Сделки с "предпочтением" с 2015 г были выявлены в 160 разорившихся банках РФ


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Сделки по предпочтительному удовлетворению требований отдельных кредиторов в период с 2015 по 2017 год были выявлены в 160 из 195 обанкротившихся банков РФ, сообщила директор экспертно-аналитического департамента Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юлия Медведева.

Речь идет об операциях, совершенных банком в пользу отдельных лиц (как физических, так и юридических), при отсутствии у него достаточных средств для удовлетворения всех кредиторов.

"Из 195 кредитных организаций, признанных банкротами в 2015-2017 годы, в 160 выявлены сделки с предпочтением, в том числе в 128 они совершены в интересах физических лиц", - сказала Медведева, выступая на общественном совете по взаимодействию с кредиторами финорганизаций при АСВ.

Она отметила, что такие операции не рассматриваются АСВ как мошенничество, если они не совершены контролирующими банк лицами. "Однако при определенных обстоятельствах они квалифицируются действующим законодательством как оспоримые", - подчеркнула Медведева.

Так, сделки и операции, совершенные более чем за месяц до отзыва лицензии и повлекшие приоритетное удовлетворение отдельного кредитора, могут быть признаны недействительными только в случае, когда АСВ докажет, что кредитор знал о наличии признака неплатежеспособности банка.

В начале февраля газета "Коммерсант" написала, что АСВ начало массово оспаривать снятие денег вкладчиками обанкротившихся банков и взыскивать с них средства после признания судом таких сделок недействительными. В АСВ тогда заявили, что агентство оспаривает в суде вклады только в том случае, если зафиксированы факты предпочтительного удовлетворения требований одних кредиторов в ущерб другим. В Госдуме тогда попросили ЦБ РФ разобраться в правомерности и обоснованности исков АСВ к вкладчикам проблемных банков.

 

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