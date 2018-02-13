ЦБ РФ вдвое снижает тарифы на услуги по передаче финансовых сообщений

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Банк России с 15 марта в два раза снижает тарифы на услуги по передаче финансовых сообщений, сообщила пресс-служба регулятора во вторник.

При ежедневной отправке от 1 до 500 сообщений (в формате SWIFT и свободном формате) тариф составит 1 рубль за одно сообщение, более 500 сообщений - 80 копеек.

"Двукратное снижение тарифов на услуги Банка России по передаче финансовых сообщений, а также упрощение их структуры (два диапазона по количеству передаваемых сообщений вместо трех) направлено на повышение привлекательности сервиса для клиентов и снижения затрат для участников СПФС", - говорится в сообщении.

Развитие системы передачи финансовых сообщений (СПФС) — одно из приоритетных направлений деятельности Банка России. Система была построена для того, чтобы обеспечить безопасность и бесперебойность передачи финансовых сообщений внутри страны, отмечает пресс-служба регулятора.

"В настоящий момент в СПФС зарегистрировано 396 участников, что почти на 20% больше, чем годом ранее. Мы также наблюдаем рост количества сообщений в системе в начале 2018 года. По сравнению с 4-м кварталом прошлого года он составил 28%. Стоит особо отметить, что действующим регулированием предусмотрена возможность участия в СПФС юридических лиц — клиентов банков", — добавили в ЦБ.