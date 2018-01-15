Сбербанк выдал банковскую гарантию "Дикси Юг" на 11 млрд руб

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Сбербанк SBER выдал банковскую гарантию "Дикси Юг" (структура "Дикси Групп" DIXY) на 11 миллиардов рублей в рамках выкупа акций ритейлера, следует из материалов компании.

Акционеры ритейлера "Дикси" в декабре прошлого года одобрили делистинг акций компании с Московской биржи и утвердили цену обратного выкупа акций у несогласных в 340 рублей за штуку.

Уставный капитал "Дикси Групп" составляет 1,248 миллиона рублей и разделен на 124,75 миллиона акций номиналом 0,01 рубля. Компания Dixy Holding Ltd. (структура холдинга "Меркурий", основной бенефициар которого — бизнесмен Игорь Кесаев) владеет 51,29% акций компании, у "Дикси Юг", согласно опубликованным в январе материалам, — 29,392 миллиона (23,56%) акций.