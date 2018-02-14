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Банк России ограничит размер и ставку микрозаймов


Компании / Финансы / Рынки / Банки

МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) намерен ужесточить регулирование микрофинансовых организаций, а также постепенно снизить потолок максимальной выплаты должниками, пишет газета "Ведомости".

В настоящее время потолок выплат – трехкратный размер займа, но регулятор предлагает снизить его до 2,5 величины долга. Об этом сообщил директор департамента микрофинансового рынка Банка России Илья Кочетков.

По его словам, к июлю 2019 года максимальный размер задолженности не должен будет превышать двукратную величину займа. Еще через год - к середине 2020 года - коэффициент составит 1,5.

Помимо этого, ЦБ хочет ввести ограничения ставки по займам – не более 1,5% в день. До 2019 года предлагается снизить ставку до 1% в день.

По мнению Кочеткова, эти ужесточения сильнее всего ударят по займам до зарплаты (pay-day loans).

"Поэтому регулятор хочет прописать в законе специальный финансовый продукт, схожий с займом до зарплаты: ссуду на сумму до 10 000 рублей граждане смогут брать на срок не более 15 дней, и задолженность по такому займу нельзя будет увеличить или пролонгировать. Платеж по нему будет фиксированным – вместе с процентами, штрафами и пенями он не будет превышать 3000 руб. (для займа в 10 000 руб.)", - отмечает издание.

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