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Western Union за 2017 г получила убыток в $557 млн против прибыли годом ранее


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Чистый убыток американской компании Western Union Company, предоставляющей платежные услуги по всему миру, по итогам 2017 года составил 557,1 миллиона долларов, тогда как годом ранее была получена прибыль в 253,2 миллиона долларов, сообщается в отчетности компании.

Разводненный убыток на акцию составил 1,19 доллара против прибыли в 0,51 доллара по итогам 2016 года. Выручка в годовом выражении поднялась на 2%, до 5,524 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала компания зафиксировала убыток в 1,12 миллиарда долларов, что в 3,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Разводненный убыток на акцию составил 2,44 доллара против убытка в 0,73 доллара ранее. Квартальная выручка Western Union выросла на 5%, до 1,438 миллиарда долларов.

Результаты за год и квартал учитывают выплату в 828 миллионов долларов, связанную с принятием в США налоговой реформы в конце 2017 года, при этом дополнительные перерасчеты могут быть записаны и в 2018 году. Негативный эффект от курсовых разниц был оценен в 61 миллион долларов.

По итогам 2018 года компания ожидает прибыль за акцию в размере 1,78-1,9 доллара, а также рост выручки и минимальный негативный эффект от курсовых колебаний по сравнению с предыдущим годом.

The Western Union Company является одним из мировых лидеров на рынке денежных переводов частных и юридических лиц. Компания была основана в 1851 году. Штаб-квартира находится в штате Колорадо.

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