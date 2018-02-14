ЦБ: Трендовая инфляция в РФ в январе замедлилась до 5,3% с 5,4% в декабре

МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Трендовая инфляция в РФ в январе замедлилась до 5,3% с 5,4% в декабре, сообщает Банк России.

"Оценка годовых темпов трендовой инфляции в январе 2018 года снизилась до уровня 5,3% с 5,4% в декабре 2017 года", - говорится в материалах регулятора.

Как отмечает ЦБ, несмотря на устойчивое замедление трендовой инфляции, ее текущая оценка все еще представляется повышенной из-за наблюдавшихся на ретроспективе сравнительно более высоких уровней инфляции, а также инерционности данного показателя по построению.

"Замедление трендовой инфляции в последние месяцы стало происходить более умеренными темпами. Это говорит о том, что в среднесрочном периоде риски отклонения годовой инфляции вверх от 4% все еще превышают риски отклонения инфляции вниз", - сообщает регулятор.