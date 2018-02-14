Россияне в 2017 г взяли кредитов на 5,7 трлн руб

МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Россияне в 2017 году взяли кредитов на 5,68 триллиона рублей, что на 1,5 триллиона, или на 37% больше, чем в 2016 году, говорится в сообщении Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

"Всего в 2017 году было выдано 34,82 миллиона новых кредитов общим объемом свыше 5,68 триллиона рублей. В годовом отношении количество выданных кредитов выросло на 12%, при этом объемы кредитования увеличились на 37%. В 2016 году было выдано 31,22 миллиона кредитов на 4,14 триллиона рублей", - отмечается в сообщении.

Совокупный кредитный портфель вырос на 9%, до 12,69 триллиона рублей. Количество открытых кредитов - на 6%, до 93,66 миллиона. Наибольший рост объемов кредитного портфеля отмечается в сегменте кредитных карт. Так, за 2017 год объем карточного портфеля вырос на 24%, до 1,25 триллиона рублей, в количественном выражении - на 7%, до 45,11 миллиона карт. Доля карт в общем объеме портфелей банков выросла с 9% до 10%, в общем количестве открытых кредитов - сохранилась на уровне 48%. Отмечается, что кредитные карты имеют около 38 миллионов человек. Средний размер задолженности по карте за год вырос с 24 до 28 тысяч рублей, утилизация карточных лимитов - с 45% до 46%.

Объем ипотечного портфеля банков за год вырос на 10%, до 5,19 триллиона рублей, в количественном выражении рост составил 16%, до 4,07 миллиона кредитов. Доля ипотеки в общем объеме портфелей банков сохранилась на уровне 41%, доля в общем количестве открытых кредитов также осталась на уровне 4%. В настоящий момент в стране насчитывается более 3,9 миллиона ипотечных заемщиков. Средний размер долга по ипотеке за год незначительно снизился, но остался в пределах 1,3 миллиона рублей.

Портфель потребительских кредитов вырос на 6%, до 5,61 триллиона рублей, в количественном выражении - на 4%, до 43,02 миллиона кредитов. Доля кредитов наличными в общем объеме портфелей банков снизилась с 45% до 44%, а их доля в общем количестве открытых кредитов сократилась с 47% до 46%. В настоящий момент открытые потребкредиты имеют около 35,2 миллиона человек. Средний долг по кредиту увеличился со 128 до 130 тысяч рублей.

Самый незначительный рост объемов и сокращение количества кредитов наблюдаются в сегменте автокредитов. Объем автокредитного портфеля вырос на 2%, до 643,58 миллиарда рублей, в количественном выражении он снизился на 1%, до 1,45 миллиона кредитов. Доля автокредитов в общем объеме портфелей банков сохранилась на уровне 5%, а их доля в общем количестве открытых кредитов - на уровне 2%. В настоящий момент автокредиты обслуживают более 1,4 миллиона человек. Средний долг по автокредиту за год вырос с 431 до 443 тысячи рублей.