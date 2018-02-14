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Минфин разместил ОФЗ на 44,3 млрд руб при совокупном спросе 134 млрд руб


Облигации / Компании / Финансы / Рынки

МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Минфин РФ на двух аукционах в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) на 44,3 миллиарда рублей при совокупном спросе 134 миллиарда рублей, сообщается в материалах Московской биржи.

Министерство разместило ОФЗ серий 26221 и 26222 с погашением в марте 2033 года и в октябре 2024 года соответственно на общую сумму 44,3 миллиарда рублей.

Цена отсечения по первому аукциону составила 103,8405% от номинала, доходность по цене отсечения - 7,41% годовых. Средневзвешенная цена составила 103,8867% от номинала, средневзвешенная доходность - 7,40% годовых.

Цена отсечения по второму аукциону составила 101,2701% от номинала, доходность по цене отсечения – 6,97% годовых. Средневзвешенная цена составила 101,3051% от номинала, средневзвешенная доходность – 6,97% годовых.

Минфин РФ на предыдущих аукционах, состоявшихся 7 февраля, разместил ОФЗ двух серий на 35 миллиардов рублей при совокупном спросе 134,9 миллиарда рублей.

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