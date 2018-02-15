Российский аналог SWIFT готовят к запуску за рубежом

МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Российский сервис по передаче финансовых отчетов (СПФС), который является аналогом SWIFT, созданный ЦБ РФ, начнет работать в банках и компаниях стран ЕАЭС, пишет газета "Известия" со ссылкой на источники в регуляторе и банкиров, знакомых с проектом.

Подключать зарубежные банки и компании в СПФС будут не только для повышения безопасности переводов внутри Евразийского экономического союза, но и для снижения зависимости от западных систем, которые ранее представители Европарламента угрожали отключить для России.

В Банке России подтвердили, что развитие СПФС является одним из приоритетных проектов в деятельности регулятора, и в настоящее время прорабатываются механизмы, которые будут помогать банкам и другим клиентам проводить трансграничные операции на пространстве ЕАЭС посредством российского сервиса.