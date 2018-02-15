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СМИ: Инвесторы из Японии и Саудовской Аравии с РФПИ купили "префы" "Транснефти" на $585 млн


Компании / Финансы

МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Иностранные инвесторы из Японии и Саудовской Аравии вместе с РФПИ купили привилегированные акции "Транснефти" почти на 585 миллионов долларов, пишет в четверг газета "Коммерсант".

По словам источника, знакомого с подробностями сделок, c 2017 года они купили привилегированные акции монополии уже на 470 миллионов долларов. В частности, в ноябре 134 миллиона долларов вложил Российско-японский инвестфонд (РЯИФ, СП РФПИ и японского JBIC). В декабре акционером "Транснефти" стал суверенный фонд Саудовской Аравии PIF, но размер его пакета собеседник газеты не раскрыл.

В 2017 году иностранцы-партнеры РФПИ и сам фонд купили префы "Транснефти" на 321 миллион долларов, из них 114 миллионов долларов вложил РФПИ. То есть в целом инвесторы потратили 584 миллиона долларов, и, как полагают источники газеты, они могут увеличить доли.

Сейчас, по расчетам рыночных экспертов, пакет РФПИ составляет около 2,8%, у РЯИФ - 2,7%, у PIF - 1,5% от общего числа префов "Транснефти". Государство владеет 100% обыкновенных акций (78,1% уставного капитала) монополии. Около 71% префов "Транснефти" долгое время владел фонд Ильи Щербовича UCP, с которым монополия вела долгие судебные разбирательства по размеру дивидендов, отмечает газета.

До прошлого года на префы выплачивалось всего 10% чистой прибыли по РСБУ, государство получало гораздо больше. Но в марте 2017 года после изменения устава "Транснефти" размер дивидендов уравнялся. Почти сразу после этого UCP отозвал иски и продал пакет на бирже почти за 170 миллиардов рублей.

По данным газеты, основная часть этого пакета (53,57%) в конце мая перешла в доверительное управление ЗПИФ "Газпромбанк - Финансовый" (контролирующий пайщик - структура "Транснефти" "Транснефть-Инвест", остальное у ГПБ и его структур). Еще 14,85% префов купил НПФ "Газфонд пенсионные накопления", 1,49% - у Российско-китайского инвестфонда (РКИФ, создан РФПИ и китайским CIC). Сам РФПИ тогда напрямую получил 0,43% бумаг. Остальные префы (около 30%) - в свободном обращении.

Как пояснил газете советник главы "Транснефти" Игорь Демин, монополия от операций с ее бумагами не получает новых средств. За 2016 год и первую половину 2017 года "Транснефть" заплатила около 59 миллиардов рублей дивидендов.

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