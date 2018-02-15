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РЭЦ возглавит замглавы аппарата правительства РФ Слепнев


Компании / Финансы

СОЧИ, 15 фев - ПРАЙМ. Российский экспортный центр (РЭЦ) возглавит замглавы аппарата правительства, директор департамента проектной деятельности Андрей Слепнев, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Правительство определилось с кандидатурой. У нас была встреча вчера, (первый вице-премьер РФ - ред.) Игорь Иванович Шувалов об этом объявил", - сказал он, отвечая на вопрос, действительно ли Слепнев возглавит РЭЦ.

Как сообщал в январе министр финансов Антон Силуанов, глава РЭЦ Петр Фрадков возглавит Промсвязьбанк PSBR, который станет опорным банком для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.

Андрей Слепнев был назначен замглавы аппарата правительства РФ, директором департамента проектной деятельности правительства в июле 2016 года. С февраля 2012 года до января 2016 года он занимал должность министра по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

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