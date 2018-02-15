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ЦБ РФ: Интересы хакеров смещаются с атак на банки в сторону их клиентов


Компании / Финансы / Банки

МАГНИТОГОРСК (Челябинская область), 15 фев - ПРАЙМ. Банк России видит, что интересы злоумышленников смешаются с атак на сами банки в сторону их клиентов - физических и юридических лиц, заявил замначальника главного управления безопасности и защиты информации ЦБ Артем Сычев.

"Мы отчетливо видим, что идёт смещение интересов злоумышленников - раньше хакеры атаковали банки, сейчас это не очень актуально, все смещается опять в сторону клиентов, причём разных клиентов", - сказал он на X Уральском форуме по информационной безопасности финансовой сферы.

"Важно понимать, что происходит с социальной инженерией - это бич номер один для всех, кто занимается крупным ритейлом или вообще ритейловыми операциями - это прекрасно знают. Неважно, это мелкое юридическое лицо или это вполне себе солидное физическое лицо с большим остатком - неважно. В любом случае на него охотятся социальные инженеры", - посетовал он.

При этом Сычев подчеркнул, что для привлечения внимания правоохранительных органов на этот феномен нужна конкретная статистика о потерях клиентов.

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