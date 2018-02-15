Доля нерезидентов в общем уставном капитале кредитных организаций РФ составляет 12,9%

МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Размер участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале российских кредитных организаций на 1 января 2018 года составил 12,94%, сообщается на сайте регулятора.

"Размер участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций, составил 12,94%. По данным на 1 января 2018 года, величина иностранных инвестиций в уставные капиталы кредитных организаций составила 403,4 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.

При этом совокупный уставный капитал кредитных организаций, рассчитанный для определения размера участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале таких кредитных организаций, составил 2,67 триллиона рублей.