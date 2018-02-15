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Promsvyaz Capital братьев Ананьевых оспаривает в суде действия Центробанка


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление нидерландской Promsvyaz Capital B.V., принадлежащей бывшим основным собственникам Промсвязьбанка PSBR братьям Дмитрию и Алексею Ананьевым, в котором компания просит признать незаконными решения и действия Центрального банка России, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Заявление поступило в арбитраж 14 февраля, к производству оно пока не принято. Какие именно решения или действия ЦБ РФ оспаривает заявитель, в материалах суда не сообщается. Третьим лицом в заявлении указана управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС).

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Ранее сообщалось, что арбитраж Москвы 14 февраля зарегистрировал заявление от лица санируемого Промсвязьбанка также к Центробанку России, предмет и основания требований в материалах суда не раскрываются. Третьим лицом там также привлечена управляющая компания ФКБС.

По состоянию на 29 ноября 2017 года года братья Ананьевы через Promsvyaz Capital B.V. владели 50,03% акций Промсвязьбанка. С середины декабря прошлого года Промсвязьбанк проходит процедуру санации через УК ФКБС. В рамках данного механизма ЦБ становится основным владельцем оздоравливаемой кредитной организации. Регулятор в декабре оценивал объем докапитализации банка в 100-200 миллиардов рублей.

В январе власти РФ решили, что на базе Промсвязьбанка будет создан опорный банк для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Банковское сопровождение гособоронзаказа будет осуществляться одновременно с обычными операциями банка. В собственность РФ Промсвязьбанк будет передан в течение первого квартала 2018 года, тогда же он будет докапитализирован.

По данным БИР Аналитик, на 1 января Промсвязьбанк занимал 9 место в банковской системе РФ с активами 1,4 трлн рублей, собственный капитал составлял минус 121,6 млрд рублей.

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Санация Промсвязьбанка

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