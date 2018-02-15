Медведев утвердил фабрику проектного финансирования на базе ВЭБа

СОЧИ, 15 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал документ об утверждении фабрики проектного финансирования на базе Внешэкономбанка, а также правила предоставления субсидий этой госкорпорации.

"Сегодня я подписал решение об утверждении программы фабрики проектного финансирования, а также правило предоставления субсидий ВЭБу для осуществления кредитных сделок в рамках работы этой фабрики. То есть эта фабрика создана", - сказал глава правительства в ходе пленарной сессии Российского инвестиционного форума в Сочи.

"И сегодня мы подпишем ключевые соглашения о сотрудничестве Внешэкономбанка и коммерческих банков, а также об организации финансирования с инициаторами проекта", - рассказал премьер.

"На начальном этапе таких проектов одобрено 6, общая сумма инвестиций - порядка 180 миллиардов рублей. В значительной степени это частные средства", - отметил он.