Орешкин: Курс рубля соответствует рыночной ситуации

МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Курс рубля соответствует рыночной ситуации, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

"Ситуация гораздо более стабильная, и будет стабильной в сравнении с тем, что было несколько лет назад. Если помните, в апреле прошлого года я говорил, что у нас рубль укреплен. С тех пор у нас реальный курс рубля опустился, когда я в последний раз смотрел индикатор, минус 7%. То есть коррекция эта произошла, и говорить, что сейчас какие-то уровни, не соответствующие рыночной ситуации, точно не стоит", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".