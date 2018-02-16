СМИ: Министерства и ЦБ не договорились об условиях реформы ОСАГО

МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Минфин РФ во вторник провел согласительное совещание по поправкам к закону об ОСАГО, которыми ведомство намерено продолжить реформы в отрасли, министерства и Банк России не договорились об условиях реформы, пишет в пятницу газета "Коммерсант".

Проект Минфина по либерализации ОСАГО предполагает введение трех видов полисов - со страховыми суммами от 400 тысяч до 2 миллионов рублей - и отказ от существующих коэффициентов, влияющих на цену полиса (мощности и территории), в пользу новых по усмотрению страховщика, например коэффициента нарушений водителем ПДД.

ЦБ и Минэкономразвития представили по три замечания к проекту, меняющих ход реформы, ссылается газета на одного из участников совещания. Так, регулятор не согласен с главным новшеством в ОСАГО - тремя видами полисов. По мнению представителей ЦБ, такой ассортимент приведет к дискриминации потерпевших на дорогах и ухудшит положение страховщиков из-за "высокой вероятности использования данной нормы в неправомерных целях".

Кроме того, выбор категории полиса является подменой добровольного страхования ответственности, развитие которого заложено в стратегию развития страхования в РФ до 2020 года, пишет газета. Также ЦБ обращает внимание, что отказ от коэффициентов мощности и территорий и санкции за недостоверно предоставленные страхователем сведения при заключении договора в несколько раз увеличат базовую ставку тарифа, и регулятор опасается "негативных социальных последствий". Наконец, ЦБ видит необходимость распространить нормы прямого возмещения убытков на ДТП с количеством участников более двух.

Минэкономразвития, в свою очередь, предлагает не требовать от страхователя наличия водительских прав. Кроме того, министерство предлагает ввести отдельный коэффициент к тарифу для юрлиц, поскольку страховщикам будет сложно оценивать навыки конкретного водителя при их высокой сменяемости. Вызывает вопрос у министерства и размер санкций к страховщику в поправках - 10 тысяч рублей за срыв сроков предоставления клиенту мотивированного отказа в выплате.

По мнению МВД, введение коэффициента нарушений ПДД конкретным водителем не соответствует предмету закона об ОСАГО - защите прав потерпевших. Кроме того, нарушитель уже получает двойное наказание - в виде штрафа за нарушение ПДД и последующего роста стоимости полиса. В МВД выступают и против сообщения страховщикам дополнительных сведений о привлечении водителей к ответственности: для ведомства это дополнительная нагрузка, которая приведет к новым расходам из бюджета, допуск же страховщиков к базам данных полиции противоречит закону о полиции. Также в МВД отмечают, что в проект не включены положения о скидках за безаварийную езду.