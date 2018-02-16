Отток из фондов активов РФ за неделю вырос в 1,3 раза

МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Инвесторы за неделю по 14 февраля вывели из фондов, ориентированных на российские активы (доля РФ от всех регионов мира в инвестициях фондов), 94,5 миллиона долларов против оттока в 71,6 миллиона неделей ранее, говорится в обзоре компании "СбербанкКИБ".

Компания "Сбербанк КИБ" приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств - Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

"В сегменте БРИКС Россия продемонстрировала худшую динамику активов под управлением - 94,5 миллиона долларов. Фонды, специализирующиеся исключительно на российском рынке (Russia-dedicated funds), завершили неделю с чистым оттоком на сумму 99,8 миллиона долларов. Отток предназначенных для российского рынка средств из фондов, ориентированных на Европу и регион EMEA (Europe, the Middle East and Africa) в целом составил 32,8 миллиона долларов", - говорится в обзоре стратегов компании Коула Эйксона и Андрея Кузнецова.

Данный отток частично компенсирован притоком средств на российский рынок через глобальные фонды развивающихся рынков (GEM) и глобальные рынки - 22,4 миллиона долларов и 21 миллион долларов соответственно. Пассивные фонды РФ зафиксировали за минувшую неделю отток в 39,7 миллиона долларов, а активные фонды отметили отток средств на сумму в 54,8 миллиона долларов.

С начала 2018 года общий приток средств в Россию составил, таким образом, 1,3 миллиарда долларов, а в ориентированные на РФ фонды (Russia-dedicated funds) было привлечено 325 миллионов долларов.

В регионе развивающихся стран впервые с декабря 2017 года зафиксирован чистый отток средств, он составил 396 миллионов долларов против притока в 2,4 миллиарда долларов неделей ранее. Фонды, ориентированные на азиатские рынки (кроме Японии), завершили неделю с оттоком на сумму 723 миллиона долларов, а фонды GEM - с притоком на сумму в 450 миллионов долларов. Приток средств в Бразилию за минувшую неделю составил 113 миллионов долларов, благодаря чему в сегменте Латинской Америки зафиксирован чистый приток в 42 миллиона долларов.