МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. В пятницу вышел из печати "Вестник Банка России" № 14 /1968/.

В "Вестнике..." опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

- указание № 4681-У от 9.01.2018 "О внесении изменений в Указание Банка России от 8 февраля 2010 года № 2395-У "О перечне сведений и документов, необходимых для осуществления государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией, а также порядке их представления в Банк России" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 49833 от 31.01.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/;

- приказ № ОД-349 от 12.02.2018 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 4 декабря 2017 года № ОД-3389";

- приказ № ОД-350 от 12.02.2018 "О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 28 июля 2017 года № ОД-2140";

- приказ № ОД-351 от 12.02.2018 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 29 декабря 2017 года № ОД-3755";

- приказ № ОД-352 от 12.02.2018 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 13 декабря 2017 года № ОД-3491";

- приказ № ОД-353 от 12.02.2018 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 27 ноября 2017 года № ОД-3321";

- приказ № ОД-354 от 12.02.2018 "О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 22 декабря 2017 года № ОД-3611";

- приказ № ОД-364 от 14.02.2018 "Об уменьшении размера уставного капитала банка Акционерное общество "ГЕНБАНК" АО "ГЕНБАНК" /Республика Крым, г. Симферополь/";

- приказ № ОД-372 от 15.02.2018 "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Уральский капитал" ООО "УралКапиталБанк" /г. Уфа/";

- приказ № ОД-373 от 15.02.2018 "О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Уральский капитал" ООО "УралКапиталБанк" /г. Уфа/ в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: обзор основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты в декабре 2017 г; информация о регистрации и лицензировании кредитных организаций на 1.02.2018; перечень кредитных организаций, имеющих право на открытие счетов и покрытых /депонированных/ аккредитивов, заключение договоров банковского счета и договоров банковского вклада /депозита/ с хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, по основаниям, предусмотренным частями 1 и 2 статьи 2 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 213-ФЗ, по состоянию на 1.01.2018; перечни кредитных организаций, соответствующих требованиям постановлений Правительства Российской Федерации по состоянию на 1.01.2018; сведения о лицах, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций, по состоянию на 12.02.2018; сообщение АСВ для вкладчиков АКБ "АлтайБизнес-Банк" /АО/; сообщение о приобретении прав /требований/ в части, превышающей 700 000 рублей, и осуществлении дополнительных компенсационных выплат вкладчикам из средств девятого имущественного взноса Республики Крым.