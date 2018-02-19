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Свыше 5 млрд рублей похитили из банкоматов в РФ за 2017 год‍


Компании / Финансы

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. За прошлый 2017 год из банкоматов на территории России мошенниками были похищены свыше 5 млрд рублей. Как пишет газета "Известия" со ссылкой на компанию "Информзащита", специализирующуюся по вопросам кибербезопасности, это в два раза больше, чем в 2016 году.

"Ущерб увеличился из-за того, что в 2017-м широкое распространение получили новые виды атак на устройства самообслуживания: заражение вирусами-шпионами и беспроводной скимминг, то есть размещение хакерского оборудования рядом с банкоматом", - отмечает газета.

Поясняется также, что за прошлый год хакерами было совершено около 5 тысяч атак на банки, по сравнению с позапрошлым годом рост попыток ограблений составил 25%.

Эксперты "Информзащиты" особо отметили, что в наступившем 2018 году рост атак на банкоматы может составить 15—20%. В частности, хакеры могут начать устанавливать фальшивые банкоматы в преддверии чемпионата мира по футболу (ЧМ-2018), который пройдет летом в нашей стране.

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