Павел Дуров сообщил комиссии по ценным бумагам США о привлечении $850 млн

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров отчитался перед комиссией по ценным бумагам и биржам Соединенных Штатов (SEC) о привлечении $850 млн от 81 инвестора. Такие данные содержатся в опубликованном на сайте SEC документе.

В частности, в заявлении Дурова в комиссию фигурируют такие компании, как TON Issuer Inc. и Telegram Group Inc. Они зарегистрированы на Британских Виргинских островах.

От имени компаний в сделке участвуют Павел и его брат Николай Дуров.

"Податели заявления намерены использовать собранные средства на развитие блокчейн-платформы TON Blockchain (Telegram Open Network), развитие и эксплуатацию Telegram Messenger", - говорится в заявлении по сделке.

В графе документа "типы размещенных ценных бумаг" указаны "соглашения о покупке криптовалюты".

Первая инвестиция прошла 29 января текущего года.

Отмечается, что в новый проект Дурова вложился и в числе прочих российский миллиардер Роман Абрамович. О его участии в ISO пишет газета "Ведомости" со ссылкой на два источника, знакомых с менеджерами бизнесмена. Абрамович мог вложить в мессенджер $300 млн.