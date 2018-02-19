Арбитраж Москвы признал банкротом бывшего банкира Анатолия Мотылева

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы признал банкротом бизнесмена Анатолия Мотылева, контролировавшего ранее четыре разорившихся банка, в том числе банк "Российский кредит", входивший в топ-50 в России, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Суд в понедельник перешел от процедуры реструктуризации долгов, введенной в январе 2017 года по заявлению зарегистрированной на Британских Виргинских островах компании "Флауари Девелопментс Лимитед", к процедуре реализации имущества Мотылева, проживающего в настоящее время в Великобритании. В реестр требований кредиторов экс-банкира на данный момент включены требования на сумму около 20 миллиардов рублей.

Суд утвердил новым финансовым управляющим Мотылева арбитражного управляющего Олега Приступу. Его отчет о ходе процедуры банкротства назначен на 27 августа. Судья Элеонора Мироненко, ведущая дело о банкротстве, зачитала поступившее в суд ходатайство Мотылева, в котором он просил отложить слушания, чтобы предоставить ему возможность заключить мировое соглашение с кредиторами. Ранее, в 2016 году, от Мотылева в материалы дела приходило ходатайство с просьбой признать его банкротом и открыть реализацию имущества, минуя реструктуризацию долгов.

Представители крупнейших кредиторов Андрея Клиновского (с требованиями на 5,1 миллиарда рублей) и Лины Ермоченко (4 миллиарда рублей) поддержали ходатайство об отложении рассмотрения вопроса о признании Мотылева банкротом, представители "Российского кредита" (2,7 миллиарда рублей) и финансового управляющего Алексея Грудцина попросили суд его отклонить. Представитель управляющего, в частности, отметил, что открытие процедуры реализации имущества не препятствует заключению мирового соглашения.

Первое собрание кредиторов, состоявшееся 8 февраля, большинством голосов (более 65%) приняло решение обязать финансового управляющего Грудцина обратиться в суд с ходатайством о признании Мотылева банкротом и введении реализации имущества. Как следует из протокола собрания, в реестр в настоящее время включены требования с правом голоса на сумму около 20 миллиардов рублей.

Крупнейшими кредиторами Мотылева, согласно материалам дела, кроме Клиновского, Ермоченко и "Российского кредита", являются ООО "Техномарк" (3,8 миллиарда рублей) и зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания Camilla Properties Limited (3,7 миллиарда рублей). В реестр включены и требования еще двух прежде подконтрольных Мотылеву банков - М Банка (655 миллионов рублей) и АМБ Банка (30 миллионов рублей), а также требования других кредиторов.

Ранее, на заседании в июле 2017 года, представитель Грудцина уже просил суд признать Мотылева банкротом и начать реализацию имущества. Он тогда пояснил, что в ходе процедуры реструктуризации долгов ни должник, ни кредиторы, ни уполномоченный орган план реструктуризации не представили.

Банк России 24 июля 2015 года отозвал лицензии у четырех банков неформальной банковской группы Мотылева - "Российского кредита", "Тульского промышленника", М Банка и АМБ Банка. Сам Мотылев являлся акционером "Российского кредита" и председателем его совета директоров, а также акционером М Банка. Все четыре банка в настоящее время признаны банкротами, в них идет конкурсное производство.