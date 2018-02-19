Siemens запланировала биржевое размещение акций Healthineers на I полугодие 2018 г

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Siemens AG сегодня сообщила, что в 1-й половине 2018 года планирует разместить на Франкфуртской фондовой бирже "существенную миноритарную долю" акций подразделения Healthineers.

Компания уточнила, что листинг будет организован в форме вторичного размещения акций из ее текущей доли.

Объем размещаемого пакета акций и дата размещения не сообщаются.

Siemens говорила, что в долгосрочном периоде планирует остаться мажоритарным собственником Healthineers. Предполагается, что Healthineers будет направлять на выплату дивидендов 50-60% чистой прибыли.

По оценкам аналитиков, стоимость подразделения Healthineers составляет до 47 млрд долларов.

Его листинг должен стать крупнейшим открытым размещением акций в Германии с 1996 года, когда состоялось IPO Deutsche Telekom.