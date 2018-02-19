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S&P: Возможный крах рынка криптовалют не окажет серьезного влияния на сферу финуслуг


Компании / Финансы

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Возможное значительное снижение рыночной стоимости криптовалют не должно оказать серьезного негативного воздействия на сферу финансовых услуг, считают аналитики международного рейтингового агентства S&P Global Ratings (S&P).

"На данный момент значительное падение рыночной стоимости криптовалют может лишь слегка взволновать сферу финансовых услуг, поскольку (крипторынок - ред.) пока еще остается слишком мал, чтобы потревожить стабильность или повлиять на кредитоспособность банков, которым мы присвоили рейтинги", - приводятся в сообщении агентства слова главы сектора S&P по финансовым учреждениям Мохамеда Дамака (Mohamed Damak).

По мнению эксперта, будущий успех криптовалют во многом будет зависеть от скоординированной работы профильных ведомств, направленной на урегулирование рынка и повышение доверия к этим инструментам. Тем не менее, агентство по-прежнему уверено, что в своем нынешнем виде криптовалюты больше напоминают спекулятивный инструмент, который, в случае краха рынка виртуальных валют, не навредит мировой финансовой стабильности.

В случае падения криптовалютного рынка, считает S&P, инвесторы первые столкнутся с последствиями. Банки, в основном, окажутся от них ограждены, так как их прямая и косвенная связь с цифровыми валютами, похоже, остается ограниченной.

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