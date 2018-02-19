Минфин с 21 февраля предложит три новых выпуска ОФЗ объемом по 350 млрд руб

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Минфин РФ предложит три новых выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом в объеме 350 миллиардов рублей каждый, говорится в сообщении министерства.

Новый выпуск ОФЗ 26223 предусматривает погашение в феврале 2024 года, ОФЗ 26224 - в мае 2029 года, ОФЗ 26225 - в мае 2034 года. Выпуски будут доступны на аукционах Минфина России с 21 февраля.

Ставки полугодовых купонов по выпуску 26223 составят 6,5% годовых, по выпуску 26224 - 6,9% годовых, по выпуску 26225 - 7,25% годовых.

Конкретные даты аукционов, в которые новые выпуски ОФЗ будут предлагаться к продаже, будут определяться исходя из рыночной конъюнктуры, отмечается в сообщении министерства.