Чистая прибыль HSBC за 2017 г выросла в 3,5 раза

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Британско-гонконгская банковская группа HSBC Holdings plc по итогам 2017 года увеличила чистую прибыль в 3,5 раза по сравнению с 2016 годом - до 11,879 миллиарда долларов, свидетельствуют данные финансовой отчетности банка.

Выручка банковской группы за отчетный период увеличилась на 7,3% - до 51,445 миллиарда долларов. Операционная прибыль выросла в 3,1 раза - до 14,792 миллиарда долларов. Чистый процентный доход составил 28,176 миллиарда долларов, снизившись на 5,5%.

По итогам четвертого квартала банк зафиксировал чистую прибыль в размере 326 миллионов долларов против убытка в 4,017 миллиарда долларов годом ранее. Квартальная выручка выросла на 36,9% - до 12,301 миллиарда долларов. Операционная прибыль за квартал составила 1,748 миллиарда долларов против убытка в 3,943 миллиарда долларов в четвертом квартале 2016 года. Чистый процентный доход составил 7,272 миллиарда долларов, увеличившись на 5,9%.

"Значительное увеличение прибыли отражает одновременно и развитие бизнеса, и отсутствие крупных единовременных убытков, которые, напротив, были зафиксированы в 2016 году", - заявил глава банка Стюарт Гулливер (Stuart Gulliver), слова которого приводятся в релизе. В 2016 году банк продал свое бразильское подразделение, что привело к убыткам.

Группа HSBC Holdings plc была образована в 1990 году как компания, контролирующая деятельность существовавшего с 1865 года банка HSBC (Hongkong and Shanghai Banking Corporation). Офисы группы расположены в 88 странах.