Банки РФ в январе нарастили выдачу кредитных карт до максимума за 4 года

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Количество выданных российскими банками новых кредитных карт в январе 2018 года составило 587,8 тысячи единиц, что в 1,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Отмечается, что это самый высокий показатель выдачи новых кредитных карт в январе за последние 4 года. При этом по сравнению с январем 2015 года рост выдачи новых кредитных карт составил 312,8%, или 3,1 раза.

Наибольшее количество новых выданных кредитных карт в регионах РФ (среди 40 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) в январе было отмечено в Москве (35,6 тысячи единиц), Московской области (27,1 тысячи единиц), Краснодарском крае (23,4 тысячи единиц), Санкт-Петербурге (20,3 тысячи единиц) и Башкортостане (17,4 тысячи единиц). В свою очередь наименьшее количество кредитных карт было выдано в Забайкальском крае (4,2 тысячи единиц), Архангельской (4,6 тысячи единиц), Амурской (4,7 тысячи единиц) и Владимирской (4,8 тысячи единиц) областях, а также в республике Саха (Якутия) - 4,9 тысячи единиц.

При этом самая существенная динамика роста выдачи новых кредитных карт в январе была зафиксирована в Оренбургской и Тульской областях, Башкортостане, а также в Саратовской и Ярославской областях. В то же время, наименьшие темпы роста были отмечены в Бурятии, Забайкальском крае, Амурской и Иркутской областях, а также в Красноярском крае.