ЦБ разместил купонные облигации на 13,3 млрд руб при лимите в 248,8 млрд руб

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Банк России разместил купонные облигации на 13,334 миллиарда рублей при объеме предложения в 248,815 миллиарда рублей, следует из материалов регулятора.

Спрос по номиналу составил 13,334 миллиарда рублей. Объем спроса по ценам заявок достиг 13,356 миллиарда рублей, цена отсечения - 100% к номиналу. Средневзвешенная цена составила 100% к номиналу.

Минимальная заявленная цена составила 100% от номинала, максимальная заявленная цена - 100,0001% от номинала. Дата расчетов по аукциону - 21 февраля, погашения бумаг - 16 мая.

Облигации ЦБ — это инструмент регулирования банковской ликвидности, который используется для абсорбирования формирующегося значительного и устойчивого ее избытка, как правило, на сравнительно длительные сроки (от нескольких месяцев до года).

Банк России также может проводить аукционы по размещению ОБР для снижения нагрузки на основные операции – еженедельные депозитные аукционы - в том случае, если избыточная ликвидность формируется в значительном объеме и на длительный срок.